Dampfsonderzug an den Bodensee auf der „Schwäbischen Eisenbahn“

Ein fester Bestandteil der Vereinsgeschichte ist inzwischen die Fahrt an den Bodensee

Seit 1996 fahren wir am letzten Sonntag im August nach Lindau und Friedrichshafen. Los geht die Fahrt morgens in Aalen, über Schwäbisch Gmünd, Schorndorf, Waiblingen und Esslingen erreicht der Zug Geislingen. Hier muss die bekannte „Geislinger Steige“ bezwungen werden. Über die Alb kommt der Zug schließlich in Ulm am höchsten Kirchturm der Welt vorbei, ehe er nun auf die „Schwäbische Eisenbahn“ einbiegt. Wie im Volkslied verläuft die Strecke von Ulm über Biberach,

Meckenbeuren und Durlesbach, bis dann Friedrichshafen und Lindau erreicht werden. Anschließend geht es dann mit dem Schiff über das Schwäbische Meer.

Natürlich ist bei dieser Tagesfahrt auch ein Speisewagen im Zug, so dass Sie eigentlich nur einsteigen müssen – für alles weitere, was zu einem gelungenem

Kurzurlaub gehört, sorgen wir!