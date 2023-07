Aftersun

Regie: Charlotte Wells, D 2022, 102 Min.

Ein elfjähriges Mädchen verbringt die Sommerferien mit seinem jungen Vater in einem türkischen Badeort. Das Zusammensein wirkt zuerst unbeschwert, doch nach und nach mischen sich Momente der Irritation und Beunruhigung in die Zweisamkeit. Das als Rückschau erzählte lyrische Spielfilmdebüt verbindet Camcorder-Aufnahmen mit realen und imaginären Erinnerungen an eine gemeinsam verbrachte Zeit, die bis zuletzt lückenhaft bleibt. „Ein hinreißendes Debüt über das Ende einer Kindheit und dessen verborgene Rätsel. Charlotte Wells‘ „Aftersun“ ist eine große Bereicherung für das Coming-of-Age-Kino.“ filmstarts

Datum: 30. August 2023

Uhrzeit: 20:00 - 22:00

Ort: StaufenKino Poststrasse 36 73033