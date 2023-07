Open Air Kino: Mittagsstunde

++ OPENAIR IM SCHLOSSHOF++

Livemusik ab 19.00 Uhr+++

Freitag 4.8.2023 21.30 Uhr

Mittagsstunde

Regie: Lars Jenssen, D 2022, 97 Min.

Als seine Großmutter Ella zusehends verwirrter wird und sein Großvater Sönke sich einfach nicht von seiner Kneipe, dem Dorfkrug, trennen will, sieht der 47-jährige Ingwer Feddersen die Zeit gekommen, wieder in sein Heimatdorf zurückzukehren. Der Dorfkrug ist nicht mehr das, was er einst war – doch das trifft auf das ganze Dorf zu. Ingwer fragt sich, wann genau der Zeitpunkt war, an dem es mit dem Dorf Brinkebüll bergab ging. War es in den 1970ern, als nach der Flurbereinigung die Hecken und dann auch die Vögel verschwanden? Als immer größere Landwirtschaftsbetriebe gebaut wurden, sodass kleinere weichen mussten? Ist vielleicht er schuld, weil er seinen Großvater mit der Gastronomie allein ließ, um in Kiel zu studieren? „Mittagsstunde ist streckenweise urkomisch, dann wieder zum Heulen traurig und durchgehend mächtig unterhaltsam.“ filmstarts