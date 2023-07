Sommer der VerFührungen: Jüdischer Friedhof Göppingen

Zunächst bestattete die Jüdische Gemeinde Göppingen ihre Verstorbenen auf dem jüdischen Friedhof in Jebenhausen. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts an der Hohenstaufenstraße ein neuer Friedhof angelegt worden war, erhielt er eine Jüdische Abteilung. Zahlreiche Gräber erinnern an Menschen, die die Stadt teilweise nachhaltig geprägt haben. Erinnert wird aber auch an Menschen, die einem Unrechtsregime zum Opfer fielen. Stadtführerin Margit Haas, auch Mitglied der Stolperstein-Initiative, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem besonderen Aspekt der Stadtgeschichte.

HINWEIS

Männer sollten eine Kopfbedeckung tragen.

Diese Führung findet im Rahmen des Sommers der VerFührungen statt.

Treffpunkt: Haupteingang Friedhof, Hohenstaufenstraße