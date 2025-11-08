Meine Schrift ist etwas sehr Persönliches. Die Kalligrafie eröffnet Mittel und Wege, die Schönheit einer Handschrift mit Kunst und Kreativität zu verbinden.

Leserlichkeit ist ebenso wichtig wie Ästhetik, und durch die bewusste oder unbewusste Mitgabe von Emotionen bekommen die Texte ein unverwechselbares, persönliches Gesicht. Die bereits im Mittelalter entstandene Schreibkunst erlebt zurzeit eine Renaissance als Handlettering. In diesem Kalligrafiekurs werden Sie durch das Wertschätzen Ihrer eigenen Schrift lernen, Gleichmäßigkeit und Struktur mit Ihrer Individualität zu verknüpfen. Es entstehen dabei Kunstwerke, die sich wunderbar als Geschenk eignen. Nach dem Kennenlernen und Üben einiger Grundregeln lernen Sie während der Arbeit an selbstgewählten Produkten mit Werkzeugen und Verfahrensweisen umzugehen. Bringen Sie alles mit, womit Sie eventuell schon zu Hause mit dem Schönschreiben oder Gestalten begonnen haben.

Kleingruppe. Maximal 5 Personen

Anmeldung unter

Kalligrafie. Die Kunst des schönen Schreibens

vhs-langenburg@t-online.de

07905 910218