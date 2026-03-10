Kalligrafie - die Kunst der schönen Schrift

Schön schreiben mit Feder & Tusche

In diesem Workshop schreiben wir wunderschöne Alphabete, Zitate, Gedichte oder Lieblingstexte mit Feder und Tusche, bekommen einen Einblick in die verschiedenen Schriftarten und etwas Theorie dazu. Der Schwerpunkt liegt am Vormittag auf dem Schreiben bei ruhiger Musik, sodass harmonische Schriftbilder entstehen. Anschließend gibt es Zeit für ein eigenes Kalligrafie-Projekt, das man mit nach Hause nehmen kann.

Ort: Allee 40, 74072 Heilbronn // 11 bis 15 Uhr // 85 € // Material inklusive

Website: https://www.kunstwerkstatt-rheinneckar.de