Kalligraphie

Initialbuchstaben sind immer ein faszinierendes Thema! Von der Grundformder Buchstaben ausgehend ergeben sich unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Allesist möglich: mittelalterlicher oder moderner Stil, mit oder ohne Farbe, mit oder ohne Gold, am Anfang eines kalligraphischen Textes, nur ein Initialbuchstabe als Bild für sich allein – den Ideen und Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.Ein Schwerpunkt wird die Verwendung von Blattgold und anderen Vergoldungsmöglichkeiten sein. Sowohl Anfänger als auch Geübtere sind herzlich willkommen. Für Teilnehmer, die bereits an einem ähnlichen Kurs teilgenommen haben, ist es dieideale Möglichkeit, einen weiteren Buchstaben zu gestalten in einer Zeit, dieman sonst eher nicht hat.

Bitte mitbringen (nur soweit vorhanden, erst mal nichts kaufen): Kalligraphiematerialien, Farben (Aquarell-,Gouache- oder Wasserfarben), feine Synthetikpinsel, unliniertes Papier DIN A3, Lineal (mind. 40 cm), Bleistift, Radiergummi, Geodreieck, Schere, Wasserglas, Küchenpapier.

Dauer: 6 mal