Kalter Hund oder: Dackel, die ins Gras beißen

In Karl und Henriks Wohnung ist ein Zimmer frei. Wie nutzt man das nun sinnvoll: Für ein Kinderzimmer oder einen neuen Mitbewohner? Karl und Henrik einigen sich auf ein Gästezimmer als Zwischenlösung. Denn Besuch bleibt nicht für immer. Als dann Rasmus vor der Tür steht, wird er direkt in das Leben der beiden und ihre seltsamen aber liebevollen Rituale eingebunden. Doch obwohl alles ganz alltäglich scheint: In dieser Wohngemeinschaft stimmt etwas ganz und gar nicht. Warum muss jeder mal den Löffel abgeben? Warum wäscht man nicht das Geld des anderen? Und wer ist der ominöse Rüdiger, dessen Geburtstag in seiner Abwesenheit gefeiert werden soll?

Peer Mia Ripbergers neues Stück lässt die Figuren in humorvoll lakonischer Sprache aufeinander treffen. Irgendwo zwischen Krimi und Groteske – skurril, witzig und rätselhaft.