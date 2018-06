Kursnummer: 200B085. Ab 16 Jahren. Zuerst erarbeiten wir uns eine Form und suchen dazu ein geeignetes Objekt. Das kann ein Blatt, ein Stein oder ein Zweig sein. Dann erfolgt die Umsetzung in der Technik der Kaltnadelradierung. Mittels einer Radiernadel wird in eine Kupferplatte geritzt und mit einer Radierpresse auf angefeuchtetes Büttenpapier gedruckt. Die Kaltnadelradierung verlangt Sorgfalt und Geduld. der Kurs ist ideal für ein erstes Kennenlernen dieser Technik. Bitte mitbringen: Unempfindliche Kleidung, Lumpen, Bleistift: HB / B / 2B, Getränk, Vesper. Materialkosten in Höhe von ca. 20,00€ werden im Kurs mit der Dozentin abgerechnet. Weitere Termininformationen finden Sie auf unserer Website.