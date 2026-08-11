Kamelot – Tour 2026

KAMELOT sind die innovativste und renommierteste Band des modernen progressiven Symphonic Metal. Am 8. November gastieren die unaufhaltsamen Ikonen in Stuttgart im LKA Longhorn.

KAMELOT begeben sich auf eine Headliner-Tournee durch Europa, bei der Exit Eden als ganz besondere Gäste und Temperance als Support-Act dabei sind. Die Tournee wird KAMELOTs charakteristischen cineastischen, melodischen Metal, der die Charts stürmt, an 18 Veranstaltungsorten in ganz Europa präsentieren. KAMELOT-Gründer Thomas Youngblood erklärt:„Wir beginnen ein neues Kapitel und können es kaum erwarten, die nächste Evolutionsstufe von KAMELOT auf der Bühne zum Leben zu erwecken. Freut euch auf einen Abend, an dem symphonische Kraft und dunkle Erhabenheit aufeinanderprallen. Diese Tournee wird einzigartig sein!“