Kamingespräche - Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz?

Von Euphorie bis Verängstigung: philosophisches Gespräch zu KI

Anwendungen und Programme, die mittels „Künstlicher Intelligenz“ arbeiten, sind in aller Munde. Die davon ausgelösten Emotionen reichen von Euphorie bis Verängstigung. Dabei ist „Künstliche Intelligenz“ nur ein Werbebegriff, der etwas vorgibt, was nicht ist. Besser spräche man von „maschinellem Lernen“. Die Ideen dazu sind nicht neu, neu aber ist deren Umsetzung auf immer leistungsfähigeren Rechnern. Was ist dran an diesem neuen Medium?

Welche Hoffnungen, welche Ängste sind begründet? Im philosophischen Feierabendgespräch gehen wir den Möglichkeiten und Grenzen von KI-Anwendungen nach und fragen nach den Veränderungen, die sich daraus ergeben.

Wann: 7. Dezember

Wo: Kafferösterei Rudolph, Schönbeinstraße 7

Referent Daniel Bremer

Anmeldung: wirtschaftsfoerderung(at)metzingen.de

M.A., Lehrbeauftragter für Ethik und Anthropologie an der

Katholischen Hochschule Freiburg i.Br., Mentor für Philosophie