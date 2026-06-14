Kamishibai-Erzähltheater der Stadtbücherei beim Internationalen Kinder- und Bürgerfest

Im Rahmen des Internationalen Kinder- und Bürgerfestes lädt die Stadtbücherei Leonberg am Samstag zu einem abwechslungsreichen Kamishibai-Erzähltheater für Kinder und Familien ein.

Das aus Japan stammende Erzähltheater verbindet Bilder und Geschichten auf besondere Weise und macht das Zuhören zu einem eindrucksvollen Erlebnis. Freuen Sie sich auf liebevoll erzählte Bilderbuchgeschichten über Freundschaft, Vielfalt, Zusammenhalt und Toleranz.

Programm am Samstag:

• 15:00–15:20 Uhr: Die Anderen von Constanze Schargan

• 15:30–15:50 Uhr: Du nicht! von Isabel Pin

• 16:00–16:20 Uhr: Das Schaf Charlotte und seine Freunde von Anu Stohner

• 16:30–16:50 Uhr: Die drei Schmetterlinge von Susanne Brandt nach Wilhelm Curtmann