Vorurteile überwinden und Versprechen halten: Ein Bilderbuch-Klassiker im Erzähltheater

Bei Wanja klopft es in der Nacht: Nacheinander stehen Hase, Fuchs und Bär vor der Tür des Jägers und suchen Schutz vor der Eiseskälte. Alle vier unter einem Dach – ob das gutgehen kann? Die Nacht zeigt: In der Not sind Friedfertigkeit und respektvoller Umgang miteinander immer möglich - selbst unter erbitterten Feinden.