Kamishibai in der Stadtteilbücherei Schmiden

Die Stadtmäuse sind zu Besuch bei den Landmäusen und knabbern nur aus Höflichkeit an den einfachen Speisen. Beim Gegenbesuch der Landmäuse in der Stadt gibt es zwar eine Festtafel voller Leckereien im Überfluss, aber dann kommen Menschen und die Mäuse können sich nur mit Müh und Not in Sicherheit bringen.

Für Kinder ab 4 Jahren. Ohne Eltern. Mit Anmeldung unter Tel: 0711 / 5851- 656 oder in der Stadtteilbücherei Schmiden. Dauer: 25 Minuten.