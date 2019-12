Kamishibai - Japanisches Bildtheater

An einem kalten Wintertag verliert ein Bauer seinen Handschuh. Es dauert nicht lange, da findet ihn das Spitzschnäuzchen-Knuspermäuschen und guckt in einen der Finger hinein. "Wohnt jemand im Haus? Ist niemand zu Hause?", fragt es und macht es sich gemütlich in seinem neuen "Haus". Und noch weitere Tiere kommen herbei. Alle werden freundlich hereingebeten, und so leben am Ende alle fünf vergnügt zusammen. Heike Kübler liest und zeigt das Wintermärchen aus Russland im Kamishibai, dem japanischen Bildtheater für Kinder ab drei Jahren. Weil das Interesse am Kamishibai erfahrungsgemäß groß, die Anzahl der Plätze jedoch begrenzt ist, gibt es zwei Vorstellungen: Eine um 15 und eine um 16 Uhr. Eine Reservierung ist dennoch ratsam: Tel. 92 51 40.