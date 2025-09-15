Das Kamishibai hat seinen Ursprung in Japan. Ein Bilderbuch wird vorgelesen und extra dafür vom Text befreite Bildkarten werden in einem hölzernen Rahmen gezeigt. Im Anschluss wird gemalt, gebastelt oder gespielt.

Vorgelesen wird dieses Mal die Geschichte: "Der Dachs hat heute schlechte Laune". Schlechte Laune ist ansteckend! So verbreitet der mies gelaunte Dachs schlechte Stimmung unter allen anderen Tieren. Das tut gut, meint der Dachs zuerst. Aber mit einem Mal sind alle böse auf den Dachs. Da kommt ihm der rettende Einfall: Er organisiert ein lustiges Fest, bei dem nur eines fehlen soll: schlechte Laune!

Für Kinder von 3-4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Anmeldung ab 2.9., ab 8 Uhr ausschließlich online auf der Homepage