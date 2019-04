Einfach nur weg? Zugvogel werden… In 80 Tagen um die Welt, von Tokio bis Bitterfeld? Team LateNight erkundet, was es außerhalb des Kammertheaters zu sehen gibt – am 16. Mai im Kammertheater.

Die LateNight ist eine improvisierte Show von und mit Schauspieler*innen und Assistent*innen des Schauspiel Stuttgart, die das Foyer des Kammertheaters zu wechselnden Themen mit skurrilen Figuren und Szenen sowie rasanten Musik-Performances fluten. Jedes Mal neu – jedes Mal einzigartig.