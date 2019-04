Kammer Lesung

Theresia Walser und Karl-Heinz Ott lesen aus gemeinsamen Stücken, die im Dialog entstanden sind, an zwei Laptops, die sich gegenüberstanden wie zwei Klaviere, auf denen man sich Motive zuwirft und Sätze.

Es geht um so gängige Dinge wie Beziehungen, die unversehens eine Hölle offenbaren, und um so große wie ein Konzil, bei dem Gott und die Welt nicht mehr zu unterscheiden sind.

Darüber hinaus wird Karl-Heinz Ott aus seinem neuen Roman Und jeden Morgen das Meer lesen. Theresia Walser ist eine der erfolgreichsten deutschen Gegenwartsdramatiker*innen. Für ihr Theaterstück King Kongs Töchter wurde sie in der Kritikerumfrage der Zeitschrift "Theater heute" zur besten deutschsprachigen Autorin gewählt. Im Schauspiel Stuttgart steht ihr Stück Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel auf dem Spielplan.

Karl-Heinz Ott, 1957 in Ehingen an der Donau geboren, wurde für sein Werk mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt erschienen seine Romane Die Auferstehung (2015) und Und jeden Morgen das Meer(2018). In diesem Jahr veröffentlichte er sein Buch über Beethovens Sinfonien Rausch und Stille.