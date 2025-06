Kammer of Love

Geheißen, einen „Ankündigungstext“ zu schreiben.

Es ist Anfang Januar. Im Opernhaus tanzt Lindner nicht Lulu. Lokführer streiken und Bauern kippen ihren Mist auf die Straße. Ich komm vom Dorf – ich riech das gern. Es ist Anfang Januar und ich soll sagen, was wird? Im September? In Dresden und Erfurt würd ich sagen: Baut keinen Scheiß! 12 Euro. So viel steht fest. Dafür reißen wir uns ein Bein aus. Braten es gut durch und setzen es euch vor. Auf dem verbliebenen tanzen wir. Schnuppert an unserem Mist! Unwiderstehlich.