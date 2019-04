Beeindruckende Stimmen konzertieren am Sonntag, 19.Mai um 19.00 Uhr in Eberbach. Der Kammerchor der Singschule Eberbach ist zu Gast in der Evangelischen Michaelskirche. Der Kammerchor der Singschule wurde von KMD Achim Plagge 2013 gegründet. Er bietet stimmlich begabten Mädchen die Möglichkeit, über den Jugendchor hinaus anspruchsvolle Chormusik kennen zu lernen. Der Chor ist auf 16 Mädchen im Alter von 13-18 Jahren begrenzt.

In diesem Konzert präsentiert der Kammerchor Werke von Mendelssohn, Rutter, Chilcott und Popsongs. Das bemerkenswert vielfältige und abwechslungsreiche Programm des Kammerchores unterhält die Zuhörer mit außergewöhnlicher stimmlicher Qualität.

Auf der Orgel spielt Achim Plagge Werke von Bruhns und Mendelssohn.