Kammerchor Vokalkunst – (Un)Holde

Am Sonntag, dem 26. Juli 2026 präsentiert der Kammerchor Vokalkunst unter der Leitung von Daniel Radde sein Programm „(Un)Holde“ im Sommerrefektorium des Klosters Bebenhausen.

In den verborgenen Winkeln eines alten Bauernhofs, irgendwo zwischen Dachgebälk und kollektivem Gedächtnis, lebt ein kleines Kerlchen namens Niss Puk. Er misst knapp vier Zoll, trägt ein grasgrünes Jäckchen und eine rote Zipfelmütze – eine Erscheinung, die täuscht. Denn hinter der Anmutung des Heinzelmännchens verbirgt sich eine zutiefst ambivalente Natur. Wer ihm süße Grütze mit ordentlich Butter reicht, darf auf einen treuen Hüter von Haus und Hof vertrauen. Doch wehe dem, der ihn vergisst! Dann erwacht der Unhold in ihm. Selbst ein Umzug bringt keine Erlösung. Der Puk zieht einfach mit. Ganz anders das Christkind im Wald: rotgefrorenes Näschen, ein Mützchen voll Schnee, ein schwerer Sack, der verheißungsvoll nach Äpfeln und Nüssen duftet. Hier scheint kein schelmischer Geist zu lauern … Doch die Welt der Märchen, Fabeln und Legenden kennt keine verlässliche Eindeutigkeit. Ihre Bewohner wechseln die Seiten: Beschützer werden zu Verführern, Vertrautes kippt ins Bedrohliche. Neun zeitgenössische Erzählkompositionen befragen das Wesen der (Un)Holde. Die Antwort bleibt im Ungefähren – wie die Gestalten selbst. Jaakko Mäntyjärvi – Erlkönig Jonathan Dove – Who killed Cock Robin? Andre Asriel – Die Schlange und der Krebs Elisabeth Fußeder – Sofðu unga ástin mín (Isländische Legende) u. a. Werke.