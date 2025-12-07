Kammerchor Vokalkunst: Adventskonzert "Nachtwende"

Das Adventsprogramm „Nachtwende“ des Tübinger Kammerchors Vokalkunst öffnet den Blick auf das göttliche Geheimnis, das in der Dunkelheit geboren wird.

Ein Licht, das die tiefste Todesnacht überwindet, den Morgen des Friedens verkündet und die neue Zeitrechnung Anno Domini einläutet.

Alles beginnt mit einem kleinen Hoffnungsfunken am nächtlichen Firmament. Jesajas Worte begleiten ihn: „Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen.“ Die Nacht beginnt sich zu wenden, ein neuer Morgen bricht an. Die adventlichen Kompositionen geben diesem Geschehen Klang und Namen. Sie erzählen von der Suche nach dem „Morgenstern“, vom „Schlüssel Davids“ und vom „Feuer der Hoffnung“. Plötzlich wird die alte Verheißung wahr, nimmt Form und Gestalt an. Hirten und Engel stimmen an und besingen das „große Geheimnis“ der „Weihnacht“, staunend über jene Worte: „wahr Mensch und wahrer Gott“. Über die weihnachtlichen Klänge legt sich das Passionsgebet „Alma de Cristo“, das die stille Verbindung von Krippe und Kreuz offenbart.

Elf zeitgenössische Kompositionen spüren dem großen Geheimnis der Menschwerdung Gottes nach und machen den göttlichen Funkenschlag zu uns Menschen hörbar.