Kammerkonzert 9

Dieses kammermusikalische Programm vereint drei Meisterwerke für Klavier und Streicher aus drei Jahrhunderten.

Gustav Mahlers frühes Klavierquartett in a-Moll – sein einziges Kammermusikwerk – offenbart bereits seine expressive Handschrift: leidenschaftlich, suchend, von tiefer Emotionalität getragen. Mozarts Klavierkonzert Nr. 14 in Es-Dur erklingt in einer kammermusikalischen Fassung für Klavier und Streichquartett.

Die reduzierte Besetzung hebt die dialogische Feinheit und spielerische Leichtigkeit dieses Werkes besonders hervor. Den Abschluss bildet Schostakowitschs monumentales Klavierquintett op. 57 – ein vielschichtiges Werk zwischen barocker Formstrenge und moderner Expressivität, zwischen Melancholie und grotesker Heiterkeit.

Ein Abend, der die klangliche Vielfalt und emotionale Tiefe des Zusammenspiels von Klavier und Streichern eindrucksvoll erfahrbar macht.