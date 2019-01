Kammerkonzert mit Camerata Ivoti aus Brasilien

Die Besucher erwartet ein hochkarätiger Konzertabend mit kammermusikalischen Werken südamerikanischer Komponisten. Gespielt werden Kompositionen von Astor Piazzolla dem Begründer des Tango Nuevo, brasilianische Tangos von Ernesto Júlio Nazareth, Werke des legendären Tom Jobim, des einflussreichsten Komponisten Brasiliens seiner Zeit und einer der Begründer des Bossa Nova oder dem in Stuttgart geborenen deutsch-brasilianischen Komponisten, Ernst Mahle.

Das beliebte Jugendorchester aus der Stadt Ivoti im Süden Brasiliens wurde 1994 gegründet und ist eines der vier bestehenden Orchester der Associação Pró-Cultura e Arte Ivoti (ASCARTE) und des Instituto de Educação Ivoti (IEI), einer von deutschen Einwanderern 1907 gegründeten Bildungseinrichtung.

Nach Konzerten in Brasilien und Argentinien gastierte das Orchester in den letzten Jahren in vielen europäischen Ländern (u.a. in Portugal, Niederlande, Frankreich und Deutschland) und begeisterte jedes Mal das Publikum.

Das Orchester begibt sich 2019 auf seine siebte Gastspielreise durch Europa und gastiert dabei zum zweiten Mal in Waiblingen.