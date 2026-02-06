Kammerkonzert Robin Paillet

Der junge Trompeter Robin Paillet ist der Gewinner des Internationalen ARD Musikwettbewerbs 2025 im Fach Trompete und Träger des Publikum Preises.

Zu seinen weiteren herausragenden Erfolgen zählen der erste Preis bei der Ellsworth Smith International Trumpet Competition in den USA 2024 und der erste Preis beim August Everding Musikwettbewerb des Münchener Konzertvereins 2024.

Begleitet am Klavier von Fernanda Gomez präsentiert er ein romatisch-impressionistisches Programm und spannt den Bogen von Enesco über Ravel und Satie bis zu Debussy.

Der Erlös des Konzerts kommt Projekten zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Ostalbkreis zugute.