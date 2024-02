Kammerkonzert der Stadtkapelle

Zum diesjährigen Kammerkonzert am 03.03.2024 um 17 Uhr lädt die Stadtkapelle Öhringen herzlich in den Blauen Saal ein. Das Kammerkonzert hat sich mittlerweile zu einer traditionellen Veranstaltung im Jahresablauf der Stadtkapelle entwickelt. Auch in diesem Jahr haben sich wieder verschiedene Ensembles für das Konzert zusammen gefunden, um einen musikalisch abwechslungsreichen Abend im Öhringer Schloss zu gestalten. Die musikalische Vielfalt des Programms reicht von klassischen Werken bis hin zu modernen Stücken. Der Eintritt ist frei.