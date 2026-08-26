Kammerkonzert: The Chambers - die Virtuosen aus Köln

Gastspiel vom international besetzten Kammerorchester „The Chambers – die Virtuosen aus Köln“ am 24. Oktober in der Ansbacher Karlshalle.

Die Chambers spielen klassische Musik z.B. von Vivaldi, Piazzolla, Paganini und Verdi. Dazu können sich die Zuhörer auf eigene Arrangements von Queen ("Bohemian Rhapsody") und legendärer Filmmusik freuen.

Musikalische Leitung und 1. Geige: Artiom Kononov. Geplante Instrumentenbesetzung: 4x Violine, Viola, Cello, Bass, E-Piano und Panflöte. Der Vorverkauf ist auf dem Plakat gelistet.