Mitglieder des Freiburger Barockorchesters (Cecilia Bernardini an der Violine, Josep Domènech an der Oboe, Jean Rondeau am Cembalo, Guido Larisch am Violoncello) spielen JOHANN SEBASTIAN BACH.

Triosonaten für Oboe, Violine und b.c. BWV 527 und BWV 1039; Sonate für Violine solo C-Dur BWV 1005; Sonate für Violine und b.c. e-Moll BWV 1023 und CARL PHILIPP EMANUEL BACH: Sonate für Oboe und b.c. g-Moll Wq 135