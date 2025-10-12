Kammerkonzerte: Avin Trio

Zur diesjährigen Saisoneröffnung wird das im Jahr 2019 gegründeten Avin Trio sein facettenreiches Programm „Alte (Un)bekannte“ präsentieren.

Das vielfach ausgezeichnete Klaviertrio wurde 2024 beim Deutschen Musikwettbewerb mit einem Stipendium und dem Sonderpreis der Von Zengen Kunstauktionen ausgezeichnet und in der folgenden Saison in die Konzertförderung des Deutschen Musikwettbewerbs aufgenommen. Das junge Ensemble konzertiert regelmäßig auf großen Kammermusikfestivals, wie den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker oder dem Beethovenfest Bonn, und war mit Konzertmitschnitten im Deutschlandfunk und auf NDR Kultur vertreten. Mit dem Klaviertrio von Rebecca Clarke steht zu Beginn des Programms eine der bedeutendsten britischen Komponistinnen des 20. Jahrhunderts im Fokus. Sie hinterließ ein reiches Erbe an Kammermusik, das jedoch oft im Schatten ihrer männlichen Zeitgenossen stand. Clarke verstand es einen unverkennbaren musikalischen Stil zu kreieren, der sowohl lyrisch als auch kraftvoll ist und emotionale Tiefe mit technischer Raffinesse verbindet.

Programm:

Rebecca Clarke Klaviertrio

Ludwig van Beethoven Klaviertrio in D-Dur Op. 70,1 „Geistertrio“

Johannes Brahms Klaviertrio Nr. 2 in C-Dur, Op. 87

Besetzung:

Veronika Rädler Violine

Michael Schmitz Violoncello

Josefa Schmidt Klavier