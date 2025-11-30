Kammerkonzerte: Kontrabass-Abend Dominik Wagner und Lauma Skride

Dominik Wagner spielt den Kontrabass mit einer Leichtigkeit und Virtuosität, die ihresgleichen sucht“ urteilt die Presse.

Dies gelingt dem 1997 in Wien geborenen Kontrabassisten mit einnehmender Bühnenpräsenz, beeindruckender Virtuosität und gesanglicher Melodieführung. Wagner ist Preisträger bei zahlreichen Musikwettbewerben, so auch dem Internationalen Musikwettbewerb der ARD. Als Solist spielt Dominik Wagner mit zahlreichen Spitzenorchestern, wie dem NDR Rundfunkorchester oder dem WKO Heilbronn. Seit 2024 ist er Professor an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. ––– „Wunderbar sensibel, mit herrlichen Klangfarben, immer wieder auch mit hochvirtuosem Elan” ist das Spiel von Lauma Skride, wie es ihr der Bayerische Rundfunk in einer Rezension attestiert. Kombiniert mit einer brillanten Technik sind diese die Eigenschaften, mit denen es Skride gelingt, als Solistin wie als Kammermusikerin gleichermaßen auf den wichtigsten nationalen und internationalen Podien zu begeistern. Neben ihren solistischen Auftritten ist sie Klavierpartnerin u.a. von Anne-Sophie Mutter, Sol Gabetta, Julian Steckel. Lauma Skride ist die jüngste der drei Skride-Schwestern, die einer lettischen Musikerfamilie entstammen.

Programm:

Johann Sebastian Bach Gambensonate D-Dur, BWV 1028

Arvo Pärt Spiegel im Spiegel, Frank Proto A Carmen Fantasy

Astor Piazzolla Ave Maria, Le Grand Tango 12'

Henry Mancini Moon River, Charlie Chaplin Smile (arr. von Dominik Wagner und Kiron Atom Tellian)

George Gershwin Rhapsody in Blue (arr. von Dominik Wagner)

Besertzung:

Dominik Wagner Kontrabass

Lauma Skride Klavier