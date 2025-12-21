Kammerkonzerte: Liederabend "Liebe und andere Unfälle"

Ja die Liebe … Das ist ja so eine Sache mit der Liebe und sowieso den ganzen Gefühlen.

Es gibt wohl kaum ein Thema, ein Motiv oder einen Gemütszustand, der seit jeher mehr Komponisten inspirierte und sie zu emotionalen wie musikalischen Höchstleistungen antrieb. Dabei kann es mal heiter zugehen, mal romantisch, mal dramatisch oder gar schmerzlich – und auch der ein oder andere amouröse Notfall bleibt nicht aus. Mit dem gewissen Augenzwinkern aber vor allen Dingen mit jeder Menge Herz und Gefühl machen sich Carmen Seibel und Anna Anstett auf in die Welt der Liebe. Dabei treffen sie auf Komponisten wie Gabriel Fauré, Hugo Wolf, Benjamin Britten, Johannes Brahms oder sogar Richard Wagner und versuchen, dem Geheimnis der Liebe ein kleines bisschen näher zu kommen ... Carmen Seibel wuchs in Michelbach auf. Nach dem Abitur am Gymnasium St. Michael studierte sie Gesang in Stuttgart und schloss ihr Studium mit Auszeichnung ab.

2017 gewann sie den 1. Preis beim Anneliese Rothenberger Wettbewerb. Seit dieser Zeit ist sie festes Mitglied am saarländischen Staatstheater. Mit Anne Anstett verbindet sie eine lange Freundschaft und Zusammenarbeit, die schon beim Studium in Stuttgart entstand. Die ukrainische Pianistin begann ihre musikalische Ausbildung in ihrer Heimatstadt Donezk. Es folgten Studienabschlüsse im Fach Klavier, Korrepetition, Liedbegleitung und Lied an den Musikhochschulen Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe. Als gefragte Kammermusikerin und Liedbegleiterin konzertiert sie im In- und Ausland.

Besetzung:

Carmen Seibel Mezzosopran

Anna Anstett Klavier