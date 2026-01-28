Kammerkonzerte: Roman Borisov Klavierabend

Als jüngster Teilnehmer gewann Roman Borisov im Oktober 2022 mit 19 Jahren den ersten Preis des Kissinger KlavierOlymps.

Die Jury schrieb in ihrer Begründung: „… mit seinen hochmusikalischen, intuitiven und gleichzeitig strukturbewussten Interpretationen bei Werken von Liebermann, Beethoven, Rachmaninoff, Brahms und Prokofjew bewies er bedingungslosen Gestaltungswillen und bestach durch seine natürliche und stimmige Bühnenpräsenz. Inzwischen studiert Borisov an der Musikhochschule Hans Eisler in Berlin, konzertiert aber schon als Solist mit führenden Orchestern. Nach einem Konzert mit den Münchner Sinfonikern schreibt die Münchner Tageszeitung 2022 : „Denn mit dem 21jährigen Roman Borisov war hier in der Isarphilharmonie ein aufgehender Stern am Klavierhimmel zu erleben. Borisov gelang es, das erste Klavierkonzert [von Tschaikovski] von jedem Kitschverdacht freizusprechen. Mit einer permanent unter Hochspannung stehenden Interpretation, die keineswegs nur auf technische Brillanz getrimmt war.” Wir sind gespannt auf den Klavierabend mit dem jungen Pianisten!

Programm:

Ruth Crawford Seeger Preludes (Auswahl)

Robert Schumann Humoreske B-Dur op. 20

Felix Mendelssohn Bartholdy Lieder ohne Worte op. 67

Sergej Rachmaninoff Sonate für Klavier Nr. 2 b-Moll op. 36