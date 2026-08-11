Kammerkonzerte: Stuttgarter Philharmoniker

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen unser traditionelles Eröffnungskonzert der neuen Saison wieder in der Kirche St. Michael anbieten können.

Auf dem Programm stehen Klassiker. Brillantund schwungvoll wird das Konzert mit der populären Ouvertüre zur Oper „La Cenerentola“ von G. Rossini eröffnet.

Mit Beethovens Violinkonzert erklingt ein Solokonzert, das bis heute seine Faszination nicht verloren hat.

Die meisten Zeitgenossen haben bei der Uraufführung 1806 noch nicht so recht die Besonderheit dieses Jahrhundertwerks begriffen.

Wir werden es genießen. Ein Meisterwerk von Joseph Haydn beschließt das Konzert: Die Londoner Sinfonie in D-Dur Nr. 104. Sie gilt als krönender Abschluss seines sinfonischen Schaffens.

Der beliebte Schlusssatz dieser Sinfonie wird uns schwungvoll ins Wochenende geleiten.

Solistin: Fabiola Kim Violine

Dirigent: Pietro Borgonovo

Gioachino Rossini: Ouvertüre „La Cenerentola"

Ludwig van Beethoven: Violinkonzert op. 61 D-Dur

Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 104 D-Dur „Londoner"