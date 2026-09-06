Kammerkonzerte: SWR Vokalensemble

Sie kommen wieder, die fantastischen Sängerinnen und Sänger des SWR Vokalensembles. Unter der Leitung von Yuval Weinberg singen sie im Neuen Globe von Liebe und Leidenschaft, eine der prägendsten menschlichen Eigenschaften.

Neben geistlichen Texten hat das Thema Liebe und Leidenschaft in der Vokal musik mit Abstand die größte Bedeutung und was eignet sich besser als die menschliche Stimme, dieses Thema emotional auszudrücken.Schon seit seiner Gründung 1946 gehört der Chor des SWR zu den internationalen Spitzenensembles unter den Proﬁchören. Besonders gespannt darf man auf die beiden modernen Kompositionen sein. Nuits adieux von Kaija Saariaho ist eine poetische Klangmeditation über Nacht und Abschied. Ekstase von Annelies van Parys beschreibt diesen Zustand des „Außersichseins“ mit klanglichen Mitteln.

Mit Yuval Weinberg steht dieses Mal der Chefdirigent des Vokalensembles am Dirigierpult. Er begeistert sowohl den Chor, als auch die Zuhörer nicht nur mit seinem souveränen musikalischen Können,sondern auch mit seinem jugendlichen Charme und der seltenen Gabe, sein musikalisches Gegenüber genauso inspirieren zu können,wie er sich von ihm inspirieren lässt.

Dirigent: Yuval Weinberg

Olivier Messiaen: Cinq rechants für 12 gemischte Stimmen

Annelies van Parys: Ekstase für 24 stimmigen Chor (Uraufführung)

Bohuslav Martinů: Tschechische Madrigale, Auswahl

Kaija Saariaho: Nuits adieux für gemischten Chor und vier Solisten