Kammermusik „Sonus Quintett“

Dieses außergewöhnliche Ensemble wird mit einem einzigartigen Mix aus klassischer und moderner Musik das Publikum verzaubern. Das Sonus Quintett gründete sich 2021 als eines der ersten Reed Quintette in Deutschland mit der Besetzung Klarinette, Bassklarinette, Saxophon, Oboe und Fagott. Mit „Sonus“, zu deutsch Klang, hat sich das Ensemble ihre Mission zum Namen gemacht, einen völlig neuartigen, einmaligen und unvergleichbar homogenen kammermusikalischen Zusammenklang zu schaffen. Es begeistert seitdem mit einzigartigem Klang und technischer Brillanz. Das Ensemble ist Teil des Studios Kammermusik der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und erhält dort regelmäßig Inspiration von namhaften Professoren. Bereits im ersten Jahr gewann das Ensemble sechs internationale Preise und veröffentlichten ihr Debüt-Album. Ihre Mission ist es, den Klang des „Reed Quintetts“ in der deutschen Klassikszene zu etablieren und mit innovativen Interpretationen neue Maßstäbe in der Kammermusik zu setzen.