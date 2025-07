Abschlusskonzert der Sommerakademie für Kammermusik Süddeutschland.

Mit der Akademie bringen Johanna Ebert aus Ellwangen und Yannick-Maurice Groß Musikstudierende aus Deutschland und Österreich zusammen, um sich der Kammermusik in ihrer Vielfalt und Bandbreite zu widmen. In einer einwöchigen Arbeitsphase erarbeiten die Teilnehmenden unterschiedlichstes Repertoire in verschiedenen Besetzungen. Das Ergebnis ihrer Arbeit präsentieren sie im Thronsaal im Schlossmuseum Ellwangen.