Kammermusik: Fagott und Gitarre

Kammermusik für Fagott und Gitarre Seltene Besetzung mit dem „Duo Ferrara“

Die evangelische Kirchengemeinde Hüffenhardt lädt im Rahmen ihrer Reihe „Kultur in der Kirche“ am Sonntag, 10. August, 17 Uhr, zu einem sommerlichen Reigen mit Kammermusik für Fagott und Gitarre in die Kirche ein. Dieser ebenso reizvollen wie selten zu hörenden Besetzung widmen sich Annina Holland-Moritz (Fagott) und Stefan Conradi (Gitarre, Ukulele). Als „Duo Ferrara“ stellen die beiden Musiker seit 2010 in zahlreichen Konzerten, CD-Publikationen und einem Auftritt bei einer Livesendung des SWR ihre hohen künstlerischen Qualitäten unter Beweis. Mit einem bunten Strauß bekannter und weniger bekannter Melodien von Silvius Leopold Weiss über Beethoven und Wagner bis Udo Jürgens bietet das Programm ein breites musikalisches Spektrum. Den beiden Künstlern gibt es Gelegenheit, die vielfältigen Möglichkeiten der kleinen Besetzung erlebbar zu machen. Freuen Sie sich auf diese Perle in der Reihe der Hüffenhardter Konzerte.

Der Eintritt ist frei. Spenden für die kulturelle Arbeit der Kirchengemeinde sind willkommen.