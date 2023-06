Kammermusik in schwarz, weiss und gold

Schon mehrfach war der sympathische und mit Preisen überhäufte Trompeter Gábor Boldoczki beim Kultursommer zu erleben. Dieses Mal kommt er jedoch ganz kammermusikalisch-intim nach Langenburg – und das ist Premiere!

An seiner Seite die ebenfalls in Ungarn geborene Pianistin Krisztina Fejes, die u.a. den internationalen Klavierwettbewerb Bela Bartok gewann. Sie machen eine musikalische Zeitreise vom Barock bis in die Neuzeit. Tomaso Albinoni darf hier nicht fehlen: seine Sonate op. 6 Nr. 11 in Es-Dur bringt golden-barocke Verzierungen zum Vorschein und trägt den Beinamen St. Marc. Im Konzertsaal kaum zu hören ist beispielsweise die Fantaisie Brillante für Kornett und Klavier von Jean-Baptiste Arban, in der sich melodische und technische Passagen abwechseln. Mit der Vespérale aus Toot suite von Claude Bolling erreicht das Duo das 20. Jahrhundert und schlägt zart-jazzige Klänge an. Dazwischen gibt es solistische Klavierwerke wie Sonaten von Domenico Scarlatti oder Werke von Franz Liszt. Kammermusik vom Feinsten!