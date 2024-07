Kammermusik Konzert des Internationalen Meisterkurses

Von 05. - 19. August ist der Internationale Meisterkurs der Kammermusik mit Künstlern aus der ganzen Welt zu Gast bei der Akademie Schloss Kirchberg.

An mehreren Terminen in diesem Zeitraum kommen Besucher im historischen Rittersaal des Schlosses Kirchberg sowie an weiteren Veranstaltungsorten in den Genuss von erstklassigen Konzerten der internationalen Musiker.

Der jährlich wiederkehrende Kurs bietet bereits seit über 20 Jahren Meisterschülern eine exzellente Weiterbildung in Kammermusik und Soloinstrumenten durch renommierte Professoren.

Kyoko Hashimoto, Professor für Klavier, von der McGill University in Montreal (Kanada) leitet seit Beginn den Kurs und wird in diesem Jahr von Professor Herwig Zack von der Hoschschule Würzburg an der Violine und Professor Ramon Jaffé am Cello unterstützt.