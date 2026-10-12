Kammermusik-Konzert - K&K KLAVIERDUO - "Klavier vierhändig in Spitzenklasse

Die Zwillingsschwestern Kanon und Kotone Yokoyama wurden in Kyoto (Japan) geboren.
Im Jahr 2021 schlossen sie ihr Bachelorstudium Klavier Solo am Doshisha Women’s College of Liberal Arts in Kyoto erfolgreich ab.
Seit 2019 treten sie als Klavierduo auf und gewannen zahlreiche Preise, darunter 2022 den ersten Preis in der Kategorie „Klavier vierhändig“ beim 1. internationalen Johann Wilhelm Wilms Klavierwettbewerb sowie 2023 zwei erste Preise in den Kategorien „zwei Klaviere“ und „Klavier vierhändig“ bei der 32. Roma International Piano Competition.