Trio Con Brio

TrioConBrio

TrioConBrio, ein mit Flöte, Bratsche und Gitarre außergewöhnlich besetztes Trio, wurde 1990 von der Gitarristin Andrea Förderreuther gegründet. Mit der Flötistin Christina Singer und der Bratschistin Lydia Bach fand sie überragende Künstlerinnen, mit denen sie die langjährige spielerische Tradition des Trios fortführt. Durch die große künstlerische Nähe der Drei, gepaart mit frischer Inspiration, spielt das ,,kleinste Orchester der Welt" nach Meinung vieler Kritiker mit Esprit, Witz, Charme und Feuer.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Rathaus Pforte und online über Reservix.

Lydia Bach Bratsche

Christina Singer Flöte*

Andrea Förderreuther Gitarre

*Christina Singer wird vertreten von der herausragenden Solistin Karin Geyer, die sich gerade auch im Raum Ludwigsburg durch ihre Zusammenarbeit mit dem Orchester der Schlossfestspiele einen wunderbaren Ruf erspielt hat.

Die Flötistin Karin Geyer stammt aus einem musikalischen Elternhaus. Ihren ersten Flötenunterricht bekam sie von ihrer Mutter. Heute tritt Karin Geyer als freischaffende Musikerin in verschiedenen Ensembles und Orchestern auf und so auch im Orchester der Schlossfestspiele Ludwigsburg. Als Flötistin hat sie – mitten im Orchester – den besten Platz beim Konzert. Was sie an ihrem Beruf als Musikerin liebt? Die Arbeit mit dem Klang, der Menschen berührt und Kommunikation ohne Worte schafft.