Kammermusik - Michael Schütze Trio

Eine der klangschönsten Kammermusiken des 19. Jahrhunderts verbirgt sich hinter Brahms' Opus 40 in der seltenen Kombination eines Horns mit Violine und Klavier. Der Solohornist der Sächsischen Staatskapelle Dresden, Robert Langbein, wird dieses virtuose und gleichzeitig tief bewegende Meisterwerk mit seinen Kollegen Jörg Faßmann (Violine) und Michael Schütze (Klavier) interpretieren. Kombiniert mit Kompositionen von Mozart (Trio B-Dur) und dem feurigen Adagio und Allegro von Schumann verspricht dieser Abend faszinierende Kammermusik auf höchstem Niveau.

Robert Langbein, geboren in Chemnitz, erhielt seine musikalische Ausbildung in Weimar und Berlin. Er wurde Solohornist im Konzerthausorchester Berlin und wechselte 2005 zur Sächsischen Staatskapelle Dresden. Er konzertiert international und lehrt seit 2013 als Professor an der Hochschule für Musik Dresden.

Jörg Faßmann, geboren 1966 in Dessau, ist Violinist und seit 1987 Mitglied der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Er ist Professor an der Hochschule für Musik Dresden, Mitbegründer des Dresdner StreichTrios und engagiert sich in mehreren Ensembles.

Michael Schütze studierte Klavier und Liedbegleitung in Dresden und den USA. Er lehrt an der Hochschule für Musik Dresden und ist seit 2019 Inhaber der Klavierprofessur an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Dresden. Zahlreiche Wettbewerbe, Gastdozenturen und CD-Aufnahmen dokumentieren seine vielseitige künstlerische Tätigkeit.