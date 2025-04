Kammermusik mit Herz und Seele

Ein außergewöhnliches Kammerkonzert findet am Sonntag, den 25. Mai 2025 um 17.00 Uhr im malerischen Ambiente des Wasserschlosses Rappenau statt.

Katharina Uhde (Violinistin), Nina Muñoz Ramos (Klavier) und Sanja Uhde (Violoncello) präsentieren einen unvergesslichen Abend mit hochkarätiger Kammermusik, der die Verbindung von Virtuosität und tiefer musikalischer Ausdruckskraft feiert.

Das Programm beginnt mit einem viersätzigen Werk von Robert Schumann, den vier Fantasiestücken Op. 88. Hier präsentiert der Komponist vier emotionale und kontrastierende Charaktere. Die individuelle formale Gestaltung der Sätze, aber auch die Titel (Romanze, Humoreske, Duett, und Marsch) sind so fantasievoll wie die Musik selbst.

Als zweites auf dem Programm steht das „Geistertrio“ von Ludwig van Beethoven. Es wurde zwar nicht vom Komponisten selbst so benannt, sondern von seinem berühmtesten Klavierschüler Carl Czerny. Dieser schrieb im Jahr 1842, dass ihn das Largo, der zweite Satz, an die Szene mit Hamlets Vater im Hamlet von Shakespeare erinnere. Czerny war nah dran; Hinweise auf Seiten von Beethovens Notizbuch deuten darauf hin, dass der Komponist zur Zeit der Komposition dieses Trios mit dem Dramatiker Heinrich von Collin über eine Oper von Shakespeares Macbeth diskutierte. Die Worte „Macbett“ und „Ende“ erscheinen neben Skizzen für das Largo. Das Werk bildet, zusammen mit dem Erzherzog Trio, die Krone der Klaviertrio Literatur Beethovens.

Katharina Uhde (Violine) studierte bei Ulf Hoelscher an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe (1998-2005) und ging als Stipendiatin der Deutschen Stiftung Musikleben und der Fulbright Kommission an die University of Michigan, wo sie 2009 ihren Master und den „Doctor of Musical Arts“ erhielt. 2014 schloss sie ihr Studium der Musikwissenschaft mit dem Doktor Phil. an der Duke University ab. Seit 2014 ist sie Professorin für Violine an der Valparaiso University in Chicago.

Als Solistin konzertierte sie mit Orchestern in Deutschland, Serbien, Polen, Brasilien, und den USA mit Werken von Beethoven, Barber, Brahms, Chausson, Mozart, Joachim, Vivaldi, und Spohr. 2023 nahm sie das Violinkonzert Nr. 3 in G-Dur mit dem RTC Orchester Belgrad auf. Ein weiteres CD Album, Reimagining Irish Violin Fantasies of Joseph Joachim and Charles Villiers Stanford, mit dem RTÉ Concert Orchestra (Dublin) und Kenneth Kiesler sind für 2025 geplant.

Nina Muñoz Ramos (Klavier) begann ihr Klavierstudium im Alter von 8 Jahren an der Escola de Música de Blanes bei Xavier Dotras. Sie studierte am Conservatori Professional de Badalona bei Lluís Pérez Molina und trat dann im Alter von 16 Jahren mit einem Stipendium der Ferrer Salat Stiftung in das Conservatori Superior del Liceu (Barcelona) ein, wo sie ihr Bachelorstudium bei Daniel Ligorio und Enrique Bagaria fortsetzt.

Sie gewann Preise bei den Wettbewerben “Concurs Joves Intèrprets de Piano de Catalunya” (2012 und 2013) , “VI Concurs Piano Junior” (2016) und “Premi de Música Ciutat de Mataró” (2018 und 2019). Sie trat als Solistin in Konzerten in Spanien und Deutschland auf. Seit 2019 studiert sie in der Klasse von Prof. Tibor Szász an der Hochschule für Musik Freiburg. An der HfM Karlsruhe studierte sie Kammermusik bei Prof. Michael Uhde. Mit dem Trio Atria trat sie auf Bühnen in Spanien, Deutschland und Portugal auf und wurde mit dem dritten Preis in der Kategorie Kammermusik beim Festival „Verão Clássico“ (Lisboa, 2021) und dem zweiten Preis (Rainer-Koch-Gedächtnis-Preis) beim Wolfgang Rihm Wettbewerb (Karlsruhe, 2021) ausgezeichnet.

Sanja Božena Uhde (Violoncello) erhielt ihren ersten Cellounterricht bei Edvard Adamić, Solocellist der Philharmonie und des Opernorchesters von Ljubljana. Sie studierte beim international berühmten Cellisten André Navarra an der Universität für Musik in Wien mit Unterstützung eines Stipendiums des österreichischen Bildungsministeriums. Später studierte sie in Freiburg beim renommierten spanischen Cellist Marçal Cervera. Kursbesuche an der „Accademia Chigiana“ in Siena bei André Navarra und bei Mstislav Rostropowitsch in Basel schlossen ihre Ausbildung ab. Im Anschluss an ihr Studium erhielt sie Anregungen von Pierre Fournier und William Pleeth. Solistische Auftritte mit Orchester umfassen die Cellokonzerte von Haydn, Schumann, Brahms (Doppelkonzert) und Beethoven (Tripelkonzert). Sanja Božena Uhde ist aktiv als international gefragte Konzertcellistin, deren Karriere sie zu zahlreichen europäischen Konzerten geführt hat und in außereuropäische Länder wie USA und Brasilien, wo sie Meisterkurse an verschiedenen Universitäten erteilte. Sanja Božena Uhde unterrichtet regelmäßig als Professorin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe.