Kammermusik - Preisträgerkonzert Premio Donzdorf Taewoong Yoo

Das Publikum des PREMIO Donzdorf 2025 zeigte sich beim Wettbewerbskonzert am 6. September 2025 tief beeindruckt von Taewoong Yoo und wählte ihn begeistert zum Preisträger des Publikumspreises. Am 14. März 2026 haben Sie nun die Gelegenheit, den außergewöhnlichen Pianisten erneut zu erleben – bei einem Klavierabend im besonderen Ambiente des ERPO Showrooms in Donzdorf, wo Sie sein herausragendes musikalisches Können noch einmal in voller Intensität genießen können.

Der Pianist Taewoong Yoo, geboren 1998 im kulturellen Herzen Seouls, Südkorea, begann seine musikalische Laufbahn im zarten Alter von fünf Jahren und offenbarte dabei ein außergewöhnliches Talent, das den Grundstein für seine künstlerische Karriere legte. Er absolvierte sowohl die angesehene Yewon School (2011–2014) als auch die Seoul Arts High School (2014–2017), wo er seine künstlerischen Fähigkeiten unter der Anleitung von Eunjung Shon verfeinerte.

Im Jahr 2017 begann Taewoong Yoo sein Bachelorstudium an der renommierten Korea National University of Arts (2017–2021) in der Klasse von Professor Daejin Kim, dessen Mentorschaft seine künstlerische Entwicklung maßgeblich prägte. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Masterstudiums (2021–2023) setzte er seine Ausbildung im angesehenen Meisterklassenprogramm (seit 2023) an der Hochschule für Musik Würzburg unter der Leitung des hochgeschätzten Virtuosen Professor Bernd Glemser fort.