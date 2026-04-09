Kammermusik - PREMIO Donzdorf

Am 4. und 5. September 2026 wird in der Stadthalle zum sechsten Mal der PREMIO DONZDORF ausgetragen.

Am Freitag um 19 Uhr werden sich die ehrwürdigen Juroren selbst an den Flügel setzen: international renommierte Pianisten aus Japan, Italien und Deutschland, die ausgewählte Meisterwerke der Klavierliteratur in spannenden persönlichen Interpretationen zu Gehör bringen werden.

Am Samstag um 18 Uhr dann der Abend der drei Sieger des Palma d'Oro-Wettbewerbes Finale Ligure 2026. Jeder wird, begleitet vom Chablis Streichquartett, ein Klavierkonzert spielen (zur Auswahl stehen Werke von Mozart, Beethoven und Chopin) plus ein kurzes Solostück. Anschließend kürt die Fachjury den Gewinner des PREMIO DONZDORF 2026. Parallel dazu wird der Publikumspreis ausgezählt - die Einladung zu einem Klavierabend in Donzdorf 2027.