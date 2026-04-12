Kammermusik - Stuttgarter Posaunen Consort

Von Barock bis Pop – von festlich bis fetzig

Das Stuttgarter Posaunen Consort wurde 2006 vom Stuttgarter Posaunenprofessor Henning Wiegräbe gegründet. Das Ensemble konzertiert seither in Deutschland, Frankreich, Österreich und in der Schweiz. Im SPC vereinen sich größte Professionalität mit jugendlichem Feuer und musikalischer Entdeckerfreude. Außer der variablen Besetzungsmöglichkeit ist die stilistische Vielfalt von der Renaissance bis zu grooviger Pop- und Funkmusik Markenzeichen des Ensembles. Im Jahr 2014 nahm das Stuttgarter Posaunen Consort seine erste CD mit romantischer Musik auf, 2019 erschien die zweite CD „Seicento - Gabrieli, Monteverdi & Co.“ für Posaunenensemble und Orgel.

Das Stuttgarter Posaunen Consort kann wahrhaft als Sprungbrett für musikalische Karrieren angesehen werden. Ehemalige Mitglieder des Ensembles sind Preisträger*innen nationaler und internationaler Wettbewerbe, besetzen führende Positionen in internationalen Spitzenorchestern, sind gern gesehene Gäste bei namhaften Originalklang-Ensembles. Sie unterrichten an den Musikhochschulen in Berlin, Bremen, Leipzig, Peking und Shanghai und an Musikschulen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.