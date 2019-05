Kammermusik unterm Blätterdach

KammerMusik im Wald? Wo Grillen geigen, die Amsel samt Regenwurm noch schöner singt und Schnaken bei aller Kontemplation den Nervenkitzel liefern? Wohl "kammer": klassisch, leise, kunstvoll - wer kann und will. Das Duo CharlAnder bringt mit: ein "echtes" Klavier, ein Cello von 1827 und Werke von Bach, De Fesch, Vivaldi, Mozart, Bach und Pergolesi. Das Künstlerpaar mit Studio in Bad Rappenau wird Sie in die Dämmerung hinein bei diesem unvergleichlichen, ganzheitlichen Erlebnis begleiten.

