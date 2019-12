Kammermusikabend mit Dorothea Stepp (Violine) & Asen Tanchev (Klavier)

Die Geigerin Dorothea Stepp wurde 1996 in Stuttgart geboren. Sie studierte zunächst in Hannover. Seit 2014 ist Dorothea Stepp Studentin in Berlin bei Antje Weithaas. Von 2009 bis 2013 war sie jedes Jahr Teilnehmerin des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ in Solo- und Kammermusikkategorien und erspielte sich sieben erste Bundespreise sowie zahlreiche Sonderpreise. Beim Deutschen Musikwettbewerb 2018 erreichte sie in der Kategorie Violine solo das Finale und wurde mit einem Stipendium, verbunden mit der Aufnahme in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler (BAKJK), sowie einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Asen Tanchev, geboren in Sofia, Bulgarien, erhielt seinen ersten Klavierunterricht mit sechs Jahren und gewann im Alter von zehn Jahren seinen ersten Klavierwettbewerb. Von 2009 bis 2016 studierte der Pianist in Hannover in der Klavierklasse von Arie Vardi. Seit 2016 ist er Meisterklassestudent in Leipzig in der Klavierklasse von Gerald Fauth. Zusätzlich begann er 2016 ein neues Masterstudium Kammermusik in der Klasse von Markus Becker in Hannover. Bis heute hat Asen Tanchev mehr als 15 Preise gewonnen.