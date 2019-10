KAMMERMUSIKABEND

Sollte man eine Künstlerpersönlichkeit wie die Ralph Mannos in wenigen Worten beschreiben, so wären Begriffe wie Leidenschaft, Bedingungslosigkeit, Kreativität und Emotionalität bestimmt dabei. Er begann als talentierter Jungstudent an der Musikhochschule Köln und kam bald als Stipendiat an die Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker. Sehr früh folgte dann eine Anstellung als Solo-Klarinettist beim WDR.

Nach einem hoffnungsvollen Anfang auf der Violine entdeckte Guido Schiefen bald seine Liebe zum Cello. Bereits vor seinem Studium in Köln errang er viele Preise bei „Jugend musiziert.“ Der Künstler war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes. 1990 war er Preisträger beim Tschaikowsky Wettbewerb in Moskau.

Der Konzertpianist Nenad Lecic konzertiert international als Solist und Kammermusiker. Er erhielt seine künstlerische Ausbildung bei Igor Lazko, Arbo Valdma und Pierre-Laurent Aimard. Er ist Dozent an der Hochschule für Musik und Tanz Köln.