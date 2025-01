Kammermusikgipfel

Der britische Young Classical Artist Trust (YCAT) hat eine Ausnahmestellung bei der Förderung von musikalischem Nachwuchs.

Über mehrere Runden wählt eine hochkarätige Jury jedes Jahr ausgewählte Musiker*innen und Ensembles aus, die im Rahmen von Konzerten gefördert und präsentiert werden. Das Ergebnis: phänomenale junge Talente, die weltweit große Karriere machen. Ian Bostridge, Sheku Kanneh-Mason oder Alison Balsom sind nur einige der klangvollen Namen mit YCAT-Vergangenheit. Zum 40. Jubiläum der Organisation gehen neun Stipendiat*innen auf Tour durch Europa und spielen in der TauberPhilharmonie ein groß besetztes Kammermusikprogramm. Neben Schuberts berühmtes Bläseroktett tritt dabei das Nonett von Samuel Coleridge-Taylor, der hinreißend-schöne, spätromantische Musik komponierte, die zum Glück in den letzten Jahren immer öfter auf der Bühne zu hören ist. Erleben Sie die Stars von Morgen in Weikersheim.

Künstlerinnen und Künstler von YCAT (UK)

Franz Schubert: Oktett D803

Samuel Coleridge-Taylor: Nonett op. 2